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Özbalta: Tertemiz Maçtı, Kazanan Rakip

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 kaybettikleri maçın ardından tertemiz bir mücadele olduğunu belirterek, rakip takımı tebrik etti ve oyuncularının saygısını sahada gösterdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Oyuncular kendisine duyduğu saygıyı sahada göstermeye çalıştılar. Son saniyeye kadar tertemiz bir müsabaka, tertemiz bir maç oldu. Kazanan rakip takım." dedi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, kazanmak istedikleri bir müsabaka olduğunu ifade etti.

İlk yarı dengeli bir oyun oynadıklarını belirten Özbalta, "Çok dengeli, kafa kafaya bir oyun oldu. Verilen verilmeyen tartışmalı pozisyonlar, goller onlar tabii biz sağlıklı düşünemiyoruz şu anda, sıcağı sıcağına. Onu da akşam evlerimize döndükten sonra daha rahat bir şekilde değerlendireceğiz. Biz sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da rakip takımı tabii ki tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbalta, 6 senenin ardından Süper Lig'e çıktıklarını ve genç bir kadro ile oynadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın çoğu ilk defa oynuyor Süper Lig'de. İkinci yarı yediğimiz goller bizi biraz demoralize etti. Biraz geriye düşürdü. Tam toparlanmak istiyoruz, oyuncu değişiklikleri yaptığımız durumda da üçüncü golü yedik. O dakikadan sonra da hiçbir şekilde ne benim ne ekibim ne de futbolcu arkadaşlarım oyunu bırakmak istemediler. Yine birkaç tane etkili olabilecek pozisyon bulduk. Belki oyun değişirdi, değişmezdi ama biz kendi emeğimize olan saygımızı sahada göstermeye çalıştık. Oyuncular kendisine duyduğu saygıyı sahada göstermeye çalıştılar. Son saniyeye kadar tertemiz bir müsabaka, tertemiz bir maç oldu. Kazanan rakip takım."

Kaynak: AA
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