Amed Sportif Faaliyetler, Erkan Sasa'yı Şanlıurfaspor'a Kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Erkan Sasa'yı TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a bir yıl kiralık olarak göndermiştir. Sasa'nın sözleşmesi de 2026–27 sezonu için bir yıl uzatılmıştır.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Erkan Sasa'yı TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün açıklamasında "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Erkan Sasa'nın, 2026–27 sezonu için sözleşmesi bir yıl uzatılmış olup Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Erkan Sasa'ya yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor