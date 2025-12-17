Amed Sportif Faaliyetler'de Bodrum FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.