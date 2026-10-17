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Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın Beşiktaş'a attığı gol eylülün golü seçildi

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Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın Beşiktaş'a attığı gol eylülün golü seçildi
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Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'a attığı gol, TFF taraftar oylarıyla eylül ayının en güzel golü seçildi. Ödül, Orban'a TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.

AMED Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın ligin 6'ncı haftasında Beşiktaş karşılaşmasında attığı gol, eylül ayının golü seçildi. Orban'a, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi ödülü verildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'a attığı şık gol, TFF sanal medya hesaplarından yapılan taraftar oylarıyla eylül ayının en güzel golü seçildi. Orban'a ödülü, ligin 8'inci haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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