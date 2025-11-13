Amed Sportif Faaliyetler Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli maç arası nedeniyle 4 günlük izin sona erdi. Takımımız, Boluspor maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı. Sakatlıkları geçen iki oyuncumuz Fernando Andrade ile Emrah Başsan bireysel kondisyoner eşliğinde çalışmalara başladı. İdmanın bir bölümde takımla çalışan ikili daha sonra güç ve kondisyon çalışması için takımdan ayrı antrenmanlarına devam ettiler."