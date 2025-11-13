Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Bahis Soruşturması Kapsamında 5 Futbolcuyla Sözleşmeleri Feshetti

Amed Sportif Faaliyetler, Bahis Soruşturması Kapsamında 5 Futbolcuyla Sözleşmeleri Feshetti
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması sonucunda PFDK'ya sevk edilen 5 futbolcusuyla sözleşmelerini feshetti. Kulüp, etik değerlere bağlılık gereği disiplinsizlik cezası alan futbolcularla çalışmaya devam etmeyeceğini duyurdu.

AMED Sportif Faaliyetler, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 5 futbolcuyla sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcularla sözleşmelerinin feshedildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler neticesinde Kulübümüz bünyesinde lisanslı beş (5) profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır. Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

