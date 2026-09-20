Amed Sportif-Beşiktaş maçında 37. dakikada sulama sistemi maçı 1 dakika durdurdu

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Amed Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçı oynandığı esnada saha sulama sistemi devreye girdi. Bazı oyuncular suyla serinlemeye çalışırken, yaklaşık 1 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçının ilk yarısı ilginç bir görüntüye sahne oldu. 37. dakikada oyunda bir anda sahanın sulama sistemi açıldı. Oyuncular sahada açılan suyla serinlemeye çalışırken yaklaşık 1 dakikalık durmanın ardından maç yeniden başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı