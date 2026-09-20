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Amed, Beşiktaş'ı 3-2 yendi, Wils 13 puanla zirvede olduklarını belirtti

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Amed, Beşiktaş'ı 3-2 yendi, Wils 13 puanla zirvede olduklarını belirtti
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Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Kırmızı kart gören teknik direktör Besnik Hasi'nin yerine konuşan yardımcı antrenör Stef Wils, 13 puanla ligin tepesinde olduklarını ve milli araya bu şekilde girdiklerini söyledi.

AMED Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, "Pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. ve milli araya bu şekilde girmiş olduk" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada hakeme itirazı nedeniyle kırmızı kart gören teknik direktör Besnik Hasi yerine, yardımcı antrenör Stef Wils açıklamalarda bulundu. Wils, karşılaşma hakeminin rakip takım lehine kararlar verdiğini ifade ederek, "Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Kulübümüz ve takımımız için çok büyük bir galibiyet oldu. İki aşamadan bahsedebiliriz. Yani maçı ikiye bölebiliriz. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak. Birinci yarıda çok güzel enerji koyduk. Çok iyi işler yaptık. Çok büyük şanslar, çok fazla şanslar ürettik. Onları çok zorladık. 30 dakikaya kadar 2-0'ı bulduk. Bu golleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Sonrasında geri çekildik. Futbolda olabiliyor bu büyük takımlara karşı. Belli oranda topla oynamayı unuttuk. Onu söyleyebilirim. Devre arasında konuşarak bunu çözmeye çalıştık. İkinci yarıda da çözebilmiş olduğumuzu söyleyemem. Oyuncular çok büyük cesaret koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve çok iyilerdi. Bunu söyleyebilirim. Çok fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama hepiniz gördünüz, biz de gördük. Bizim tarafımızla alakalı hiçbir karar vermedi. Hep rakip takıma verdi. Bunu söyleyebilirim. Çok basit kartlar gösterdi. İkili mücadelelerde genelde 50-50 olan taraflarda hep onlara verdi faulleri" diye konuştu.

'İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Önemli galibiyetler elde ettiklerini ifade eden Wils, "Aslında benim burada oturma sebebim de bu zaten, hoca kırmızı kart gördüğü için ben buradayım. Aslında bu size her şeyi söylüyor. Biz pozitif olmaya devam etmeliyiz. Önemli olan bu. 13 puanımız var. Şu anda ligin tepesindeyiz. ve milli araya bu şekilde girmiş olduk. Ama önemli olan biz başlangıçta da lige başlarken iyi başladık. Galibiyetler aldık. Bunu söyleyebilirim. İyi bir sezon geçirmemiz için de iyi başlamamız çok önemliydi. Biz sezon başında buna iyi başladık. Ondan sonra buraya kadar iyi getirdik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece altı tane oynanmış olan maçtı bizim için. Çok daha maçlar var önümüzde. 3-1'den sonra Gift'in kaçırdığı bir pozisyon oldu. Onu atabilse belki çok daha farklı olacaktı. Onu kaçırdı. Ama dediğim gibi sonuç olarak galip gelmemiz bizim için en önemlisi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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