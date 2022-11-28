Ambulans şoförü itiraf etti! Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

Göztepe ile Altay derbisinde olayları başlatan işaret fişeklerini stadyuma soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G'nin ifadesi ortaya çıktı. A.G, fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini, çantayı kimin almadığını bilmediğini söyledi.

İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TARAFTARLARLA BULUŞMUŞ

Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.

FİŞEKLERİ SOKMASI İÇİN YAPILAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

ARANMAYA GİRMEDİLER

Ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, fişekleri stada soktuğu görüntüler de paylaşıldı. Ambulans görevlileri patlayıcıları tuvalete götürürken, stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürdü.