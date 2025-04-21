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Amatör Müsabakada Köpeğe Kırmızı Kart

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör futbol maçında sahaya giren köpeğe hakem kırmızı kart gösterdi. İlginç anlar yaşanan müsabaka, köpeğin çıkmaması üzerine hakemin müdahalesiyle devam etti.

- Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe kırmızı kart

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör müsabaka esnasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem kırmızı kart gösterdi.

Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda Konya 2. Amatör Küme C Grubunda Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan 3. hafta maçı ilginç bir olaya sahne oldu. Müsabaka oynanmaya devam ederken, 18. dakikada oyun alanının içerisine sahipsiz bir köpek girdi. Sahada yatan köpeği görünce önce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, koşarak yanına geldiği köpeğe önce cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösterdi. Görevlilerin sahaya girerek köpeği sözle ve severek çıkarmak istemesine rağmen yattığı yeri terk etmemesi üzerine kırmızı kartını bir kez daha çıkaran hakem, köpeği kucağına alarak çizginin dışına çıkardı.

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması tribünlerden de alkış aldı. Oyunun durduğu bu anlarda futbolcular da saha kenarına koşarak su ihtiyaçlarını giderdi. Müsabaka 90 dakika sonunda 1-1 tamamlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Spor
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