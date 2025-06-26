Amatör Maçta Tartışmalı Gol Kararı Gerginlik Yarattı

Amatör Maçta Tartışmalı Gol Kararı Gerginlik Yarattı
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Afyonkarahisar'da amatör küme maçında hakemin son anlarda düdük çalmasıyla atılan golün geçersiz sayılması sonrası olaylar çıktı. Hakem, karşılaşmanın gerginleşmesi üzerine polis korumasında sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen amatör küme maçında son anlarda atılan gol, hakemin bitiş düdüğünü çaldığı esnada atıldığı gerekçesiyle sayılmayınca ortalık karıştı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmada hakemler polis eşliğinde sahadan çıkabildi. Öte yandan, maçın bitmesi ile iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik ise polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Afyonkarahisar 2. Amatör Lig A Grubu'nda Ahmetpaşa Spor - Sadıkbey ile karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan ev sahibi Ahmetpaşa, puanını 22'ye yükseltirken, karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı. Maçın son anlarında hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Ahmetpaşalı bir oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem golü geçersiz saydı. Hakem düdük çaldığı esnada topa vurulduğunu ve bunun da ağlara gitmesine rağmen kurallar gereği gol değeri taşımadığını söyleyince ortalık bir anda karıştı. Ahmetpaşalı oyuncular ve teknik ekip hakeme tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri sahaya girerek hakemlerin çevresini sarıp güvenlik önlemi aldı. Hakem ise çok sayıda futbolcu ve teknik heyet üyelerine kırmızı kart gösterdi.

Olaylar polisin müdahalesi ile büyümeden önlenirken, taraftarlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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