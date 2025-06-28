Amatör Futbolcudan Rekor Ceza: 25 Maç Men!

Yönetici ve antrenörün yerine sahaya çıkıp takımı sahadan çeken amatör futbolcuya Antalya İl Futbol Disiplin Kurulu tarafından 25 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Antalya Amatör Küme U18 Ligi 2. Küme 'de 31 Mayıs tarihinde oynanan Yuva spor-Antalya Özgürlük spor futbol müsabakasında, maçın 34. dakikasında müsabaka Antalya Özgürlük sporun 2-0 galibiyeti ile devam ederken Yuva spor kulübü oyuncularının sahadan çekilmesi sonucu müsabaka maçın hakemi tarafından tatil edildi.

Antalya Özgürlük sporun 2-0 önde olduğu maçın 34.dakikasında Yuva sporun sahadan çekilmesi nedeni ile tamamlanamayan maçın hakem ve gözlemci raporlarını inceleyen ve adı geçen isimlerin de savunmasını alan İl Disiplin Kurulu, amatör futbolcu Sabri Pozan'a 25 maç rekor bir ceza verdi.

Antalya Amatör Küme U18 Ligi 2. Küme 'de 31 Mayıs tarihinde Yuva spor ile Antalya Özgürlük spor müsabakasında Yuva Spor takımının futbolcu Sabri Pozan'ın kulübün o müsabakada görev yapacak futbolcu isim listesini hiçbir görevi olmadığı halde, yönetici Önder Özcan'ın yerine imzaladığı ve antrenör olarak Siyabend Acar'ın yerine kulübede bulunduğu ve müsabakanın 34.dakikasında hakeme ve hakem komitesine hakaret ettiği için ihraç olduğu, İhraç olduktan sonra da takımı sahadan çekerek müsabakanın yarım kalmasına sebep olduğu bildirildi. - ANTALYA