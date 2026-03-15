TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 Orduspor 1967: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Amasyaspor, konuk ekip Orduspor 1967'yi 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golü Şükrü Kaan Kılıçaslan, 90+4. dakikada kaydetti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Hakan Aktaş, Eren Özçelik, Melih Tan

Amasyaspor FK: Samet Karabatak, Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Güney Sağır, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Onur Kolay, Tamer Aşık, Ali Tarkan (Fahri Yağız Parlak dk. 87), Halitcan Hicin (İlker Akar dk. 54), Arda Keser (Mehmet Berkay Çakıcı (dk. 70), Mustafa Acar

Orduspor 1967: Onur Güney, Oğulcan İnanç, Cuma Menize, Erdem Onur Beytaş, Alim Harlak, Yunus Emre Köse, Seyit Ahmet Altın (Barışcan Altunbayş dk. 81), Koray Dağ, Turgut Arda Görmüş, Ali Kemal Başaran, Berat Efe Eser (Taha Burak Ersungur dk. 90+7)

Gol: Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 90+4) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Ali Tarkan, Onur Kolay, Tamer Aşık (Amasyaspor FK), Oğulcan İnanç, Onur Güney, Yunus Köse, Arda Görmüş (Orduspor 1967) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
