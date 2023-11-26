Amasyaspor FK Turgutluspor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Amasyaspor'un golünü Özgür Özdemir atarken, Turgutluspor'un golünü Salih Polatdemir kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Melih Aldemir x, Sedef Aktan x, Recep Tayyip Keleş x
Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Onur Şirin x, Can Morgül x (Samet Eker dk. 59), Özgür Özdemir xx, Ahmet Buğrahan Tuncay x (Aşur Altunel dk. 81 x), Gökay Iravul x (Kubilay Serbest dk. 67 x), Emre Karadağ x, Talha Mayhoş x, Batuhan Ayvaz x, Okan Erdik x, Emircan Ataş x
Turgutluspor: Zekeriya Topayan x, Emre Çölgeçen x, Veysel Karani Ünal x (Tolga Cevher dk. 59 x), Salih Polatdemir x, Cihan Canpolat xx (Hakkı Şimşek dk. 40 x), Hamit Bayraktar x, Mustafa Köroğlu x, Uğur Kurt x, Emre Akgün x, Berkay Sezer x (Recep Metin dk. 59 x), Noyan Öz x (Taha Gür dk. 71 x)
Goller: Özgür Özdemir (dk. 88) (Amasyaspor), Salih Polatdemir (dk. 56) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Özgür Özdemir, Talha Mayhoş, (Amasyaspor), Noyan Özdemir (Turgutluspor)
Kırmızı kart: Emircan Ataş (Amasyaspor) - AMASYA