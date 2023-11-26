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Amasyaspor FK Turgutluspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Amasyaspor'un golünü Özgür Özdemir atarken, Turgutluspor'un golünü Salih Polatdemir kaydetti.