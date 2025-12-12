Haberler

TFF 3. Lig: Amasyaspor: 3 Artvin Hopaspor: 2

TFF 3. Lig: Amasyaspor: 3 Artvin Hopaspor: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, ev sahibi olduğu maçta Artvin Hopaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan (Okan Keklik dk. 78), Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu dk. 90)

Artvin Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Murat Ulusoy (Alihan Al dk. 46), Serkan Sözmen, Tunahan Eşdemir (Baran Erdoğan dk. 82), Sarp Yavrucu, Yağız Yolcu, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş, Gürkan Furtun, Hüseyin Uyar, Ahmet Eren Altındaş (Sabri Çakır dk. 73)

Goller: Tamer Aşık (dk. 5), Onur Kolay (dk. 8), Fahri Yağız Parlak (dk. 33) (Amasyaspor), Sarp Yavrucu (dk. 27), Ömercan Öndaş (dk. 41) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Kerem Fidan, Mustafa Acar (Amasyaspor), Tunahan Eşdemir, Sarp Yavrucu (Artvin Hopaspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title