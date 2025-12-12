TFF 3. Lig: Amasyaspor: 3 Artvin Hopaspor: 2
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, ev sahibi olduğu maçta Artvin Hopaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan (Okan Keklik dk. 78), Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu dk. 90)
Artvin Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Murat Ulusoy (Alihan Al dk. 46), Serkan Sözmen, Tunahan Eşdemir (Baran Erdoğan dk. 82), Sarp Yavrucu, Yağız Yolcu, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş, Gürkan Furtun, Hüseyin Uyar, Ahmet Eren Altındaş (Sabri Çakır dk. 73)
Goller: Tamer Aşık (dk. 5), Onur Kolay (dk. 8), Fahri Yağız Parlak (dk. 33) (Amasyaspor), Sarp Yavrucu (dk. 27), Ömercan Öndaş (dk. 41) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Kerem Fidan, Mustafa Acar (Amasyaspor), Tunahan Eşdemir, Sarp Yavrucu (Artvin Hopaspor) - AMASYA