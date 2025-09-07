Amasya'da Vatandaşlar Kadın Voleybol Takımını Dev Ekrandan İzledi

Amasya'da vatandaşlar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya ile karşılaştığı mücadeleyi dev ekrandan izledi.

Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.

Metin Jan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaybettik dünya ikincisi olduk. Biz Türkiye'yiz bizim kanımızda pes etmek asla yok. İkinci olduk ama yine de güzel. Bir sonrakinde inşallah birinci oluruz."

Karşılaşmayı izleyen vatandaşlardan Cemil Bayram da mutluluğunu ifade ederek, büyük bir başarı elde edildiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Furkan Ceyhan ise "Kadın Milli Voleybol takımımız gerçekten çok büyük bir başarı sergiledi. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah bir daha ki Dünya Kupasında şampiyonluk ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olarak ikinci olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.