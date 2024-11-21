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Amasya'da liseli kriket oyuncusu milli takıma seçildi

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Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı sporcusu 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçildi.

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı sporcusu 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçildi.

Afyonkarahisar'da 4-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen aday kampına katılan Suluova Şehit Süleyman Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçilen sporcular arasında yer aldı.

Rüveyda Nur, 22-30 Kasım tarihlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenecek milli takım kampına katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, milli takıma seçilen Rüveyda Nur Cenik'i tebrik ederek, "İlçemizdeki okullarımızdan akademik başarıların yanında sportif başarıların da gelmesi bizleri mutlu etti. Okul sporlarının yanında farklı branşlarda öğrencilerimizin başarılı olmasıyla, milli takıma seçilmesiyle çok mutlu olduk, gururlandık. Öğrencimizin milli takımda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini umut ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Rüveyda Nur Cenik de her sporcu gibi kendisinin de en büyük hedefinin milli formayı giymek olduğunu vurgulayarak, "Amacımız milli takımda kalıcı olmak ve ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Lisede eğitim görüyorum. Üniversitede bu alanda ilerlemeyi planlıyorum. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimizin bizi yönlendirmesiyle kriket branşıyla tanıştık. Çokça emek verdiğim kriket sporunda hedefime ulaştım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Spor
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