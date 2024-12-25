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Amasya'da Gençler Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Amasya'da Gençler Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Amasya'da düzenlenen okul sporları gençler yüzme il birinciliği müsabakaları, 14-16 yaş aralığındaki genç sporcuların rekabetine sahne oldu. Taşova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli yüzme kategorilerinde yarışmalar yapıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Amasya okul sporları gençler yüzme il birinciliği müsabakaları, 14-16 yaş aralığındaki genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Taşova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda iki gün süren kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen müsabakalar büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 6x50 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerindeki yarışlarında sporcular hem bireysel hem de takım başarıları için kulaç attı. Özellikle 6x50 metre serbest bayrak yarışında izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular madalya ve çeşitli ödüllerle taçlandırıldı. Desteklemek için gelen aileler ve izleyiciler de organizasyona renk kattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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