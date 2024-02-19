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Amaratspor, Kılıçaslan Yıldızspor'u mağlup ederek şampiyon oldu

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu şampiyonu Amaratspor, Kılıçaslan Yıldızspor'u 4-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Mavi beyazlılar, maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu şampiyonu Amaratspor, ligin son maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 4-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Mavi beyazlılar, maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin, Muhammed Soylu, Ahmet Yıldız

Amaratspor: Vasıf Özbay, Oktay Sevim (İsmail Aydoğdu dk. 46), Taha Yasin Koç (Resul Yalınız dk. 68), Yusuf Kaya, Seyhan Gür, Emre Enes Aytaş (Fatih Demircan dk. 46), Zeki Can Sarı, Yasin Dumlu, Emre Ağırbaş (Yunus Çelik dk. 83), Mehmet Fatih Selvi, Hacı Duran Yılmaz (Burhan Fikir dk. 80)

Kılıçaslan Yıldızspor: Hasan Korkmaz, Uğur Mut, Yusuf Güvez, Emrullah Çelik (Kaan Takış dk. 65), İsmail Çetin (Samet Dalyan dk. 68), Zabit Doğan, Mehmet Durdu, Halil Aygül, Umut Kavuncu (Furkan Atasoy dk. 74), Ali Muti, Kürşat Osman Arslan

Goller: Emre Enes Aytaç (dk. 5), Mehmet Fatih Selvi (dk. 39), Fatih Demircan (dk. 56), Yasin Dumlu (dk. 73) (Amaratspor), Yusuf Güvez (dk. 73) (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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