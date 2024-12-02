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Amaratspor, Kayseri Atletikspor'u 3-1 Mağlup Etti

Amaratspor, Kayseri Atletikspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubunda Amaratspor, Kayseri Atletikspor ile oynadığı maçta 3-1 galip geldi. Maç Argıncık Stadı'nda gerçekleşti ve Amaratspor'un gollerini Karahan Hamurcu ve İsmail Efe kaydetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubunda Amaratspor ile Kayseri Atletikspor ligin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikayı Amaratspor 3-1 kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler : Esat Sabuncu, Harun Soyeşik, İbrahim Çolak

Amaratspor: Muhammet Ali Özgen, Efehan Çimen, Yusuf Kaya, Hamza Çakır, Ramazan Emre Mezgitli, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekici, Yasin Dumlu (Emre Agürbaş dk. 82), İsmail Aydoğdu (Samet Mermer dk. 66)

Karahan Hamurcu (Fatih Demircan dk. 66), İsmail Efe

Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Utku Berat Sezer, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Ömer Faruk Karadoğan, Emre Tunahan Gürbüz, Batuhan Hidayetoğlu (Buğrahan Çiçek dk. 46), Yusuf Karamanoğulları (Tuncay Kara dk. 46), Anıl Çalış (Salih Önder dk. 75), Yusuf tolu, Furkan Batar

Goller: Karahan Hamurcu (Dk. 40), İsmaile Efe (Dk. 60, 90+3) (Amaratspor), Tuncay Kara (Dk. 47) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı kart: Kerim Çona (Antrenör) (Amaratspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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