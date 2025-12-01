Haberler

Amaratspor, Esen Metal SK'yi 7-2 Mağlup Etti

Amaratspor, Esen Metal SK'yi 7-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme'deki karşılaşmada Amaratspor, Esen Metal SK'yi 7-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Eren Torbalı'nın hat-trick yaptığı dikkat çekti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 11. haftasında Amaratspor, rakibi Esen Metal SK'yi 7-2 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Burhan Başpınar, Umut Enes Kaya

Amaratspor: Muhammed Ali Özgen, Ramazan Emre Mezgitli, Samed Çiçek, Bünyamin Yüce, Engin Üçel, İsmail Aydoğdu, Samet Mermer, Behçet Ekinci (Şahin Efe Çalık dk. 89), Hafız Türkmen, Eren Torbalı, İsmail Efe (Egemen Polat dk. 76),

Esen Metal SK: Tavkan Arıkan, İbrahim Mızrak, Ozan Özer (Berkay Demir dk. 86), Ali Emre Yüksel, Arda Taştan, Eymen Çelik, Enes Mustafa İlhan, Halil İbrahim Demir, Ozan Minik, Mustafa Kerim Sözen (Burak Eren dk. 86), Kürşat Küçük

Goller: Eren Torbalı (dk.3, dk. 20, dk. 51), İsmail Efe (dk. 53), Umut Üçel (dk.70, dk. 82 ), Samet Mermer (dk. 90) (Amaratspor), Halil İbrahim Demir (dk. 19), Mustafa Kerim Sözen (dk. 61) (Esen Metal SK)

Kırmızı kart: Ali Emre Yüksel (dk. 75) (Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
