Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amaratspor, Büyük Toramanspor ile golsüz berabere kalıp penaltıyı kaçırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amaratspor, Büyük Toramanspor ile golsüz berabere kalıp penaltıyı kaçırdı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasındaki maç golsüz sona erdi. Amaratspor'un penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasında oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada Amaratspor penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Sinem Özpınar, Harun Soyeşik

Amaratspor: Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Mustafa Erginer dk. 74), Halil İbrahim Cıngıllı, Egemen Polat (Mehmet Kahveci dk. 46), Ömer Talha Günal, Samet Can Çapar, Mehmet Türlü, Fatih Demircan (Turan Derecik dk. 60), İsmail Aydoğdu (Yasin Dumlu dk. 88), Yusuf Kaya

Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Yunus Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Bulut Akbaş, Selim Başev (Ali Taşbaş dk. 62), Muhammed Yasin Turgutalp, Ekram Tuğra Kılınç (Serhat Pakır dk. 88), Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 54), Cüneyt Turgut, Mehmet Kütük, Tolga Yıldız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi