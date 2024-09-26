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Amaratspor 2023 Sezonunu Açtı ve Yeni Transferlerini Tanıttı

Amaratspor 2023 Sezonunu Açtı ve Yeni Transferlerini Tanıttı
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Kayseri SüperAmatörKüme'nin yeni takımlarından Amaratspor, sezon açılış programında yeni transferlerini tanıttı. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, centilmenlik çağrısında bulunarak futbolun sadece bir oyun olduğunu vurguladı.

Kayseri SüperAmatörKüme'nin yeni ekiplerinden Amarat spor, sezon açılış programında bir araya geldi. Programda takımın transferleri de tanıtıldı.

Programa Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İlTemsilcisi Mehmet Yücel, Amarat spor KulüpBaşkanı Selim Şahin,BaşkanYardımcısı HüseyinYücel, Kulüp yöneticileri Devlet Ünlü ile Cihat Dinçsoy'un yanı sıra teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Programda konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, centilmenlik çağrısı yaptı. Önal, "Ben bu sezon Amarat'tan şunu istiyorum. Maça çıktığınızda yenmekte var yenilmekte var. Sonuçta üç skorlu bir oyun. Hiç yenilmeyen takım var mı? Hiç gol yemeyen bir kaleci var mı? Futbolun sadece bir oyun olduğunu bilerek oynayın. Böyle kavga gürültü haberleri aldığımızda tüm motivasyonumuz bozuluyor. Bizim tek amacımız siz gençlere sağlıklı bir ortamda spor yaptırmak. Şampiyon olmakta var küme düşmekte var. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Amarat ailesine yakışır insanlar olun" diye konuştu.

Amaratspor camiasına yeni transferler de tanıtıldı.Mavi-beyazlı kulüp bugüne kadar dış transferde 11, iç transferde ise 9 oyuncu ile anlaştı. Amaratspor dış transferde Mehmet Beştepe, Kadir Eren Üçal, Okan Yeter, Berat Oruç, MuhammedAli Özgen, Behçet Ekinci, İsmail Efe, Efehan Çimen, Abdülsamed Yılmaz, Ahmet Koçkat ve Samet Mermer'i renklerine bağladı.

Amaratspor, takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan kadrodan İsmail Aydoğdu, Yasin Dumlu, Hacı Duran Yılmaz, Vasıf Özbay, ResulYalınız, Yusuf Kaya, Seyhan Gül, Samet Çakıcı ve Emre Ağırbaş ile de sözleşme yeniledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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