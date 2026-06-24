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Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf'un kendisine güveni tam

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Fenerbahçe'nin yeni transferi 18 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek, taraftar sevgisine layık olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli milli futbolcu Amara Diouf, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Diouf, "Bana güvenlerini sahaya yansıtacağım, ondan hiç şüphem yok. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bana gösterdiğiniz o güveni ve taraftarın sevgisini boşa çıkarmayacağım. Fenerbahçe formasını ilk giydiğimde çok duygulandım. Herkesin hayali Fenerbahçe gibi büyük bir takımda olmak. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Senegal'in efsane oyuncusu Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Amara Diouf, "Sadio Mane, Senegal'deki bütün genç futbolcuların olmak istediği isim. Mane'nin geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Sadio Mane'nin yerine oyuna girdiğimdeki duyguları tarif edemem, o an çok duygulanmıştım. Çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Bana bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

Forvet hattında her yerde oynayabildiğini vurgulayan Senegalli futbolcu, "Buradaki atmosferi gördüm. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Böyle bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de çok Senegalli oyuncu oynadı. Ben de onların yaptıklarının üzerine eklemek istiyorum. Fiziğim, tekniğim ve patlayıcı gücüm ön plana çıkıyor. Bir an önce sahada olmak için heyecanlıyım. İnşallah takımıma yardım edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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