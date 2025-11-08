Altınpost Giresunspor, Ankara Hentbol'u Farklı Geçti
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Ankara Hentbol'u 50-25 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 21-14 önde kapatan Giresunspor, ikinci yarıda farkı açarak maçı farklı bir skorla tamamladı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Hentbol'u 50-25 yendi.
Ev sahibi ekip, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 21-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Altınpost Giresunspor, karşılaşmadan 50-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor