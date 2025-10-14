Altınordu, Zorlu Batman Petrolspor Maçına Çıkıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu, lider Batman Petrolspor ile zorlu bir deplasmanda karşılaşacak. Ligde galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, Batman'ın namağlup unvanını sona erdirmeye çalışacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen düşme hattındaki Altınordu, pazar günü deplasmanda lider Batman Petrolspor karşısında en zor sınavlarından birini verecek. Ligde çıktığı 7 maçta galibiyet alamadan 3 puan toplayan İzmir temsilcisi; 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan 22 puanlı Batman ekibinin namağlup ünvanını sona erdirmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada son yenilgisini 8 Ekim 2023'te Karşıyaka karşısında 2-1'lik skorla alan Batman Petrolspor'un kendi sahasındaki 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeyi hedefliyor.
Altınordu bu hafta Batman'da galip gelmesi halinde ev sahibi ekip seyircisi önünde 2 yıl 11 gün sonra sahadan eli boş ayrılacak. Geçen sezon deplasmanda 2-1 yenildiği Batman Petrolspor'la evinde 0-0 berabere kalan Altınordu, Play-Off 3'üncü Tur'da eşleştiği rakibine elenmişti. Play-Off'ta Batman temsilcisine evinde 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, deplasmandaki randevudan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon iç sahada 4'te 4 yapan Batman Petrolspor; 9 gol atıp, 3 gol yedi. Öte yandan Altınordu zorlu 90 dakika öncesi paintball etkinliği yaparak stres attı.