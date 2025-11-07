Haberler

Altınordu, Yeni Teknik Direktörü ile Şanlıurfaspor'a Karşı Sahaya Çıkıyor

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, yeni teknik patronu Ender Traş ile çıktığı ilk maçta evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Deplasmanda Karaman FK'ya kaybederek düşme hattına giren Altınordu, galibiyet arayışında.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki rakibi Karaman FK'ya 2-0 yenilerek 18'inci sıraya gerileyen Altınordu yarın yeni teknik patronuyla çıkacağı ilk maçta evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Yücel Büyük yönetecek. İzmir temsilcisinde hafta içinde yolların ayrıldığı Namet Ateş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ender Traş, ilk maçına çıkacak. Ligde 10 maçta 6 yenilgi, 4 beraberlik alan 4 puanlı Altınordu, 25 puanı bulunan rakibi karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele verecek. Kırmızı-lacivertli ekipte U17 Milli Takımı'na katılan stoper Bilal ile tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
