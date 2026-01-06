Haberler

Altınordu defansı düzeltecek

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan ilk yarıda yaşanan savunma sorunlarına dikkat çeken Altınordu Teknik Direktörü Ender Tıraş, ikinci yarıda tecrübeli oyuncular kazandırarak defansif anlamda güçleneceklerini belirtti. Kulübün ekonomik dengesini gözeterek çalışacaklarını ifade etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi düşme potasından kurtulmanın planlarını yapan Altınordu'da Teknik Direktör Ender Tıraş, savunmada yaşanan sorunlara çözüm bulacaklarını dile getirdi. Oynanan 18 maçın tamamında gol yenmesinin bu alanda net eksikleri gösterdiğini vurgulayan teknik patron Tıraş, "Bu tablo, defansif anlamda güçlenmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İkinci yarıda özellikle savunma bölgesine tecrübeli ve net oyuncular kazandırmak istiyoruz. Bunu yaparken kulübümüzün ekonomik dengesini bozmadan hareket etmeye çalışacağız" dedi.

Takımın potansiyeline inandığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahaya yansıtılacak mücadele gücünün belirleyici olacağını söyleyerek, "Antrenmanlarda gösterdiğimiz özverinin yüzde 40'ını maçlara yansıtabilirsek, her takımın canını yakarız. Buna yürekten inanıyorum. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Taraftarlarımızın desteği ile bu genç oyuncu grubunun çok daha güçlü reaksiyon vereceğine inanıyorum. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Altınordu izletmek için çok sıkı çalışacağız. Gerekli takviyelerle bu kulübü hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

