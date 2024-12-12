Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'dan İskenderunspor Maçı Değerlendirmesi

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan İskenderunspor müsabakasını değerlendirerek iki net penaltılarının verilmediğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz hafta sonu sahasında İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, zorlu müsabakayı 2-1 kaybederek 4 maçlık aradan sonra yenilgi yüzü görmüş oldu. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da bu karşılaşmayı kulüp televizyonuna değerlendirdi. Sözlerine İskenderunspor'u tebrik ederek başlayan Şahan, "Güzel bir mücadele gösterdiler. İlk yarı istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık, pozisyonlara girdik. Gördüğümüz kadarıyla yediğimiz ilk golde paylaşımlarda da gördük; topun çizgi ile alakalası bile olmadığı pozisyonda gol yedik. Gol olmayan pozisyon gol olarak değerlendirildi. Yediğimiz golün ardından reaksiyon gösterdik ve beraberliği bulduk. Maçta iki tane net penaltımız verilmedi. Yine maçta attığımız bir gol için ofsayt kararı verildi. Rakip oyuncunun kendini yere attığı pozisyonda ofsayt kaldırıldı ve golümüz iptal edildi. Bu yaşananlardan kötü niyet aramıyorum ama bizim takım bunun zararını gördü . Her hafta işimizi iyi yapmakla mükellefiz. Pazar günü işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık fakat bize engel koyuldu. Futbolcularım bunun da üstesinden gelecektir, dersler çıkartılar" dedi.

Genç teknik adam, cumartesi günü Sarıyer ile oldukça güzel karşılaşmaya çıkacaklarını ve keyifli bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti. Olcay Şahan, karşılaşmayı kazanıp taraftarlarını mutlu etmek istediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR