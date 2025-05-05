Altınordu, Play-Off'larda 1. Lig Hedefliyor

Altınordu, Play-Off'larda 1. Lig Hedefliyor
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Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur'da Adana 01 FK ile karşılaşacak. İzmir ekibi geçmişteki Play-Off başarıları ile 1'inci Lig'e dönmeyi amaçlıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur'da perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak Altınordu, geçmiş yıllarda oynadığı 7 Play-Off maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak başarılı bir performans sergiledi. İzmir ekibi 2007-08 sezonunda 3'üncü Lig'de çıktığı Play-Off müsabakalarında Bingöl Belediyespor ve Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorlarla yenerek 2'nci Lig'e yükseldi. Kırmızı-lacivertliler, 2010-11'de yine 3'üncü Lig'de Play-Off'a kalıp Afyonkarahisarspor'u (D) 2-1, Darıca Gençlerbirliği'ni (D) 1-0 dize getirerek 2'nci Lig biletini kaptı.

Altınordu, 2020-21 sezonunda ise 1'inci Lig'de ilk 6'ya kalıp, Süper Lig'in kapısından döndü. O sezon Play-Off yarı finalde evinde 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran Altınordu, İstanbul'da oynanan final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Son 2 sezonda 2'nci Lig'de mücadele eden Altınordu 2 sene sonra yeniden 1'inci Lig'e dönmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisinin bunu başarması için Play-Off'larda 6 maç oynayıp 4 takımı elemesi gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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