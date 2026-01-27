Haberler

Altınordu sahasında Adana 01 ile rakip

Altınordu sahasında Adana 01 ile rakip
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, düşme hattından kurtulma mücadelesi verirken, Adana 01 FK ile karşılaşacak. Maç, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 15.00'te başlayacak ve bilet fiyatları 1 TL olarak belirlendi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilerek yara alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Play-Off hedefindeki Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesinde Enver Aydın düdük çalacak. Maçın biletleri 1 TL'den satılacak. Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Gökhan Süzen ve santrfor Keni Var Uzun'un tedavileri sürüyor. Ligde 13 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, 36 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Adana 01 FK ile ilk yarıda deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

