Altınordu sahasında Adana 01 ile rakip

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilerek yara alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Play-Off hedefindeki Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesinde Enver Aydın düdük çalacak. Maçın biletleri 1 TL'den satılacak. Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Gökhan Süzen ve santrfor Keni Var Uzun'un tedavileri sürüyor. Ligde 13 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, 36 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Adana 01 FK ile ilk yarıda deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor