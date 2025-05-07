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Altınordu, Play-Off 1. Turu'nda Adana 01 FK ile Karşılaşıyor

Altınordu, Play-Off 1. Turu'nda Adana 01 FK ile Karşılaşıyor
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off 1. Turu'nda yarın deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak. Müsabaka, Ali Hoşfikirer Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off 1. Turu'nda yarın deplasmanda Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 59 puanla 5. sırada tamamlayan Altınordu, Play-Off 1. Tur mücadelesinde yarın ligi 4. sırada noktalayan Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Hoşfikirer Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

İki takım arasında normal sezonda oynanan müsabakalarda Altınordu deplasmanda oynadığı maçta 2-0'lık galibiyet elde ederken, Adana 01 FK da aynı şekilde dış sahadaki maçını 2-0 kazanmayı başardı.

Turu geçecek takım Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor maçının kazananıyla eşleşecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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