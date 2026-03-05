Altınordu'nun kader haftaları

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu, önümüzdeki 2 maçında birbirinden kritik sınavlar verecek. Grupta 15 puanla 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü 26 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta ise 17 puanlı bir basamak üstündeki Karaman FK'yı ağırlayacak.

Bu 2 karşılaşmada alacağı sonuçlar Altınordu'nun kümede kalma mücadelesindeki umutlarını koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertli takım 2'de 2 yaparak kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in final niteliği taşıyan karşılaşmalar öncesi oyuncularının motivasyonunu üst seviyede tutmak için mesai harcadığı ifade edildi. Olası mağlubiyetlerde Altınordu erken havlu atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı