Altınordu'nun Kalecisi Serhat Öztaşdelen Batman Petrolspor'a Transfer Oluyor

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi satış listesine koyduğu kaleci Serhat Öztaşdelen'in aynı ligde yer alan Batman Petrolspor'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bir süredir ismi Süper Lig temsilcileri Kocaelispor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ile anılan 20 yaşındaki milli file bekçisine son olarak Batman ekibi kanca attı. Altınordu'nun bonservis ücreti konusunda pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. İzmir ekibinin kadrosunda yer almayan Serhat'ın transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor