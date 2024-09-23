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Altınordu, Kırklarelispor ile Berabere Kalarak Galibiyet Serisini Kaçırdı

Altınordu, Kırklarelispor ile Berabere Kalarak Galibiyet Serisini Kaçırdı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalarak üst üste galibiyet alma şansını yitirdi. Premier League'den gelen Bahattin Karahan, takımının ikinci golünü atarak kariyerinin ilk golünü kaydetti.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalarak galibiyet serisi yapma şansını kaçırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, sezona İnegölspor galibiyetiyle başlasa da, daha sonra istediği gibi bir ritim yakalayamadı. İkinci hafta mücadelesinde Kepezspor'la golsüz berabere kalarak ilk beraberliğini alan İzmir ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde de Isparta 32 Spor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçti. Olcay Şahan ve öğrencileri, Kırklarelispor deplasmanını da hatasız geçmenin planlarını yaparken, 2-1 öne geçtikleri mücadelede skoru koruyamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece Altınordu, bu sezon üst üste seri galibiyetlere imza atmayı başaramadı. Şu ana kadar kalesinde sadece iki gol gören kırmızı-lacivertliler, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puana ulaştı.

Bahattin Karahan ilk golünü attı

Yaz transfer döneminde Altınordu'nun Alman ekibi Wiedenbrück'ten kadrosuna kattığı Bahattin Karahan, Kırklarelispor müsabakasında rakip fileleri sarsarak bu sezonki ilk golüne imza attı. Kırmızı-lacivertli formayla İnegölspor ve Kepezspor karşılaşmalarına sonradan dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, üçüncü hafta oynanan Isparta 32 Spor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e monte edildi. Teknik direktör Olcay Şahan'ın beğenisini kazanan Karahan, Kırklarelispor karşılaşmasına da ilk başladı ve takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Böylece forvet oyuncusu Altınordu kariyerinin de ilk golüne imza atarak büyük bir sevinç yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Altınordu 3-sayfa Futbol izmir Spor

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