Haberler

Altınordu, Kastamonuspor karşısında ağır bir yenilgi aldı

Altınordu, Kastamonuspor karşısında ağır bir yenilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor'a 7-1'lik skorla yenilen Altınordu, üst üste 4. mağlubiyetini alarak son sıraya geriledi. Bahis soruşturmaları nedeniyle kadrosu zayıflayan ekip, 25 kişilik kadrosunun eksikliği nedeniyle yedek kulübesini dolduramadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'a 7-1 gibi çok farklı skorla yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve 12 maç sonunda 4 puanla son sıraya gerileyen Altınordu, hezimete uğradığı randevuda yedek kulübesini dolduramadı. Sezon başında 25 kişilik kadroyla yola çıkan kırmızı-lacivertlilerde 7 futbolcunun bahis soruşturmasından hak mahrumiyeti cezası alması üzerine eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu.

ÜNLÜ ALTYAPISI DAĞILDI

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın daha önce masrafları kısmak ve kulübü devretme düşüncesiyle Elit Gelişim Ligleri'ndeki U19, U17, U16 ve U15 takımlarını dağıtması nedeniyle İzmir temsilcisi oyuncu kalmayan altyapısından bile takviye yapamadı. Futbol Federasyonu bahis soruşturması sonrasında amatör transfere onay vermesine rağmen birçok takım altyapısına sarılırken, Altınordu ise tüm Türkiye'nin tanıdığı futbol akademisinden faydalanamadı.

YEDEK KALMADI

Her takım gibi yedek kulübesinde 10 futbolcu bulundurma hakkı bulunan Altınordu, Kastamonu deplasmanına 1'i sakat olmak üzere 6 yedekle gitti. Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem hazır olmamasına rağmen kulübede yer aldı. Teknik direktör Ender Traş, 90 dakikada 5 oyuncu değiştirme hakkı olsa da 3 değişiklik yaptı. Altınordu'da bahis soruşturmasında ceza alan Tugay, Hasan, Umut, Anıl, Mustafa, Arif Şimşir ve Uğur'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sercan ile hasta olan Berat forma giyemedi.

AMATÖRDEN SESSİZ TAKVİYE

Altyapı takımlarının dağılması nedeniyle kendi gençlerini A takıma çıkaramayan Altınordu, amatör lisanslı bir kaleci takviyesi yaptı. Bahis soruşturmasına karışan kalecileri Arif Şimşir'in 3 ay, Umut Keseci'nin 45 gün ceza alması üzerine İzmir temsilcisi 18 yaşındaki kaleci Arda Mutlu ile sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda Altınordu U16 takımında görev yapan genç file bekçisi, son resmi maçına 28 Ocak 2024'te Göztepe U17 takımıyla çıktı. Arda, Kastamonu deplasmanında 90 dakika kulübede bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.