Altınordu, Evinde 9 Kişiyle Şanlıurfaspor'a Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, evinde 9 kişi tamamladığı 12'nci hafta maçında Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi iç sahada üst üste 5'inci mağlubiyetini alıp 4 puanda kalırken, 28 puana ulaşan Şanlıurfa temsilcisi liderlik koltuğunu Batman Petrolspor'dan maç fazlasıyla devraldı. Altınordu'nun başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ender Traş, göreve mağlubiyetle başladı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 59'uncu dakikasında konuk ekipten Berk Yıldız, penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibi ekipte Tugay Güner, 65'inci dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Şanlıurfaspor, 65'inci dakikada bir penaltı daha kazanıp Sinan Kurumuş'la bu kez golü buldu: 0-1. Misafir takım 80'inci dakikada Çınar Tarhan'la skoru 2-0'a getirdi. Altınordu, Sercan Demirkıran'ın 87'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.