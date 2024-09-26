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Altınordu, Eski Teknik Direktörü Gökhan Ünal ile Karşılaşıyor

Altınordu, Eski Teknik Direktörü Gökhan Ünal ile Karşılaşıyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu, lider 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Gökhan Ünal, eski takımı Altınordu'ya karşı teknik direktör olarak mücadele edecek. Ayrıca, Erzincanspor'da futbolcuların alacakları ödenmediği için idman boykotu düzenlediği iddia edildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu pazar günü evinde lider 24Erzincanspor'la oynayacağı karşılaşmada Erzincan ekibini çalıştıran eski teknik direktörü Gökhan Ünal'a da rakip olacak. İlk teknik direktörlük deneyimini 2022-23 sezonunda Altınordu'da yaşayan ve o sezon kırmızı-lacivertli ekibin başında çıktığı 7 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan teknik patron Ünal, İzmir temsilcisinden sonra yaklaşık 1.5 yıl başka kulüpte görev yapmadı.

Bu sezon Erzincanspor'un başına geçen 42 yaşındaki genç teknik adam 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayıp takımını zirveye taşıdı. Altınordu'nun başında 12 Mart 2023'te Keçiörengücü deplasmanında çıktığı son maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası alan Gökhan Ünal, cezasını bu yıl ilk 2 haftada 24Erzincanspor'un oynadığı Altay (D) ve Karaköprü Belediyespor maçlarında tamamladı.

ERZİNCANSPOR'DA İDMAN BOYKOTU

Ligde 8 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu'nun 2 puan üzerinde yer alan lider 24Erzincanspor'da futbolcuların ödeme yapılmaması nedeniyle antrenmana çıkmadığı iddia edildi. Rakip takım oyuncularının alacakları ödenmemesi halinde İzmir'e gitmeme kararı aldığı ileri sürüldü. 24Erzincanspor Teknik Direktörü Gökhan Ünal'ın da yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Gökhan Ünal Altınordu Politika Erzincan Futbol Spor

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