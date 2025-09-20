Haberler

Altınordu, Elazığspor ile Önemli Maça Çıkıyor

Altınordu, Elazığspor ile Önemli Maça Çıkıyor
2. Lig Beyaz Grup'ta bu hafta Altınordu, 5 puanla 9'uncu sırada yer alan Elazığspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 2 puanla 17'nci sırada yer bulan Altınordu yarın evinde 5 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Elazığspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları her iki takım seyircisi için 1 TL olarak belirlendi.

İzmir ekibinde tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Yeni transferler Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan ligde ilk kez kadroda yer alacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda 3-1'lik skorla Kütahyaspor'a elenen Altınordu, Elazığspor karşısında ilk galibiyetini alarak ligde moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
