Altınordu, Düşük Bütçesiyle Yarı Finale Yükseldi

Altınordu, Düşük Bütçesiyle Yarı Finale Yükseldi
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Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşük bütçesiyle dikkat çekerken, yarı finalde Batman Petrolspor'a elendi. Takım, Almanya'dan getirdiği gurbetçi futbolcularla başarılı bir performans sergiledi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'ta ilk 2 turu geçip yarı finalde Batman Petrolspor'a elenen Altınordu ligde en düşük bütçeye sahip takımlardan biri olmasına rağmen finalin kapısına kadar gelmeyi başardı. Altınordu kadrosunun 30 milyon TL'ye kurulduğu ifade edilirken, Batman temsilcisinin kadro maliyetinin 100 milyon TL'nin üzerinde olduğu bildirildi. Sezon başında Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın talimatıyla gurbetçi avına çıkan İzmir temsilcisi gurbetteki Türk futbolcuları düşük ücretlerle kadrosuna kattı. Almanya'da Bölgesel Lig takımlarında forma giyen bu oyuncular Altınordu formasıyla 2'nci Lig'de boy göstererek vitrine çıkarıldı. Kadroda sezon boyunca toplam 15 gurbetçi futbolcu yer aldı.

Kırmızı-lacivertli kurmaylar gurbetçi transferlerinde ince eleyip sık dokudu. Almanya'nın ünlü kulüplerinin altyapılarında yetişen ancak gözden düşen gurbetçiler Altınordu çatısı altında yeniden parlama fırsatı yakaladı. Özellikle sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut, attığı 15 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. İzmir ekibinde Ali Barak, Ali Çırak, Alparslan Baran, Bahattin Karahan, Emir Can Gencel, Emre Aydınel, Koray Dağ, Selahattin Çankırlı, Yusuf Şahin Örnek ve devre arasında kiralık gönderilen Tahsin Çakmak ilk kez Türkiye'de forma giydi. Keni Var Uzun, Alper Tursun, Hüseyin Bulut, Kaan Baysal ve Mete Yıldız ise ülkemizde tecrübe yaşayan gurbetçiler olarak kadroda yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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