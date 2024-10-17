Üye Girişi
Haberler

Altınordu, Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Altınordu, Deplasmanda Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup olan Altınordu, pazar günü deplasmanda Beykoz Anadolu Spor ile karşılaşarak ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, rakibi iyi analiz ettiklerini ve galibiyetle ayrılacaklarından emin olduklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup topladığı 15 puanla zirve yarışını sürdüren Altınordu, pazar günü deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'u mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Sezon başından beri Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Teknik Direktör Olcay Şahan, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Futbolcularım da antrenman yaptıkları sahada maç yapmaya alıştılar. Burada oynadığımız maçlarda yanımızda olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği takıma pozitif enerji veriyor" dedi.

Deplasmanda oynanacak maç öncesinde rakibi iyi analiz ettiklerini dile getiren Şahan, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Pazar günkü maça çok iyi hazırlanacağız ve deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş'ta oynarken abilik yaptığım Beşiktaş'ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Biz de o maça çok iyi hazırlanıp oradan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "İstatistik olarak iyi bir durumumuz var. Tabii ki futbol bu, oynayan oyuncu mutlu, oynamayan oyuncu mutsuz. Bizler de takım içindeki mutluluğu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularım şans buldu. Rakibe göre hamleler yapıyoruz. Takım içindeki rekabeti her zaman en üst düzeyde tutuyoruz. Rekabet üst düzeyde olunca da başarılı oluruz. Takımımız da buna güzel cevap veriyor" açıklamasını yaptı.

MİLLİ GURUR

Altınordu'nun altyapısında yetişip A takımında forma giyen Serhat Öztaşdelen, Sami Satılmış, Furkan Yöntem, İlkan Sever ve Burak Gültekin, U20 Milli Takım'ımızın U20 Elit Lig'inde Portekiz ve Polonya ile oynadıkları maçlarda görev yaptılar. Genç milli takımlara yıllardır en çok futbolcu gönderen kulüplerin başında gelen Altınordu, aynı yaş grubundaki 5 futbolcusunun performansıyla gurur duydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Olcay Şahan Milli Takım Altınordu Futbol Pazar Spor

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bu kez Sivas sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.