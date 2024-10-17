Altınordu, Deplasmanda Galibiyet Peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup topladığı 15 puanla zirve yarışını sürdüren Altınordu, pazar günü deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'u mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Sezon başından beri Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Teknik Direktör Olcay Şahan, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Futbolcularım da antrenman yaptıkları sahada maç yapmaya alıştılar. Burada oynadığımız maçlarda yanımızda olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği takıma pozitif enerji veriyor" dedi.

Deplasmanda oynanacak maç öncesinde rakibi iyi analiz ettiklerini dile getiren Şahan, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Pazar günkü maça çok iyi hazırlanacağız ve deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş'ta oynarken abilik yaptığım Beşiktaş'ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Biz de o maça çok iyi hazırlanıp oradan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "İstatistik olarak iyi bir durumumuz var. Tabii ki futbol bu, oynayan oyuncu mutlu, oynamayan oyuncu mutsuz. Bizler de takım içindeki mutluluğu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularım şans buldu. Rakibe göre hamleler yapıyoruz. Takım içindeki rekabeti her zaman en üst düzeyde tutuyoruz. Rekabet üst düzeyde olunca da başarılı oluruz. Takımımız da buna güzel cevap veriyor" açıklamasını yaptı.

MİLLİ GURUR

Altınordu'nun altyapısında yetişip A takımında forma giyen Serhat Öztaşdelen, Sami Satılmış, Furkan Yöntem, İlkan Sever ve Burak Gültekin, U20 Milli Takım'ımızın U20 Elit Lig'inde Portekiz ve Polonya ile oynadıkları maçlarda görev yaptılar. Genç milli takımlara yıllardır en çok futbolcu gönderen kulüplerin başında gelen Altınordu, aynı yaş grubundaki 5 futbolcusunun performansıyla gurur duydu.