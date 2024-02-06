Altınordu'da yeni transfer Eray Ataseven yeterli süre bulamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 2-0'lık Bursaspor galibiyetiyle moral bulan Altınordu'da yeni transfer Eray Ataseven, kırmızı-lacivertli takıda yeterli süre bulamadı. İzmir ekibinin şimdiye kadar ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek futbolcu olan Eray, kadroda yer aldığı 3 maçta da yedek soyundu. Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında 60'ıncı dakikada oyuna giren 30 yaşındaki ön libero, Ankara Demirspor deplasmanında şans bulamadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka son olarak iç sahada oynanan Bursaspor randevusunda Eray'ı 90+1'inci dakikada sahaya sürdü. Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Sarıyer formasıyla 2'nci Lig'de 14, kupada 2 maçta forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor