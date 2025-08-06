Altınordu'da Belirsizlik ve Kadroda Büyük Değişim

Altınordu'da Belirsizlik ve Kadroda Büyük Değişim
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TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı ile kadrodaki oyuncu sayısı 25'e düştü. 14 oyuncu ile yollar ayrılırken, genç oyuncular ile eksikler giderilmeye çalışılıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı almasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 25'e düştü. Altınordu'da 14 oyuncuyla yollar ayrılırken, kulüpteki belirsizlik nedeniyle 1 takviye bile yapılmadı. İzmir temsilcisi kadroda oluşan boşlukları kiralıktan dönen gençlerle doldurma yoluna gitti. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak altyapı patentli Mustafa Duru ve Arda Yılmaz Galatasaray'a giderken, Bilal Demirağ ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Altınordu'da Emir Can, Koray, Alper, Mete, Eren, Kaan, Yakal, Sami, Serhat, Arda, Mustafa Duru ve Bilal'in yanı sıra kiralıktan dönen Tahsin ve Kerem'le yollar ayrıldı. Kiralıktan dönen Umut, İlker, Hasan, Alperen, Mustafa Kocabaş, Tugay, Sercan, Arif Asaf bu kez takımda kaldı. İzmir ekibinde Hüseyin, Bahattin ve Ege gibi oyuncuların da satılabileceği iddia edildi. Yönetim takımın motivasyonunu korumak için oyuncularla toplantı yaptı. Öte yandan Nazillispor'la oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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