Altınordu'da 4 Tecrübeli Oyuncu Yeni Sezonda Kadroda Yer Almayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen ve 9 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi devam eden 4 tecrübeli oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Devre arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalayan forvet Ali Özgün kontratındaki, "Takım alt lige düşerse oyuncu serbest kalır" maddesinden yararlanıp yuvadan uçacak. Sözleşmeleri biten Ahmet Dereli, Ali Dere, Emirhan Aydoğan ve Kürşad Sürmeli'nin veda ettiği İzmir ekibinde serbest kalan diğer isimler Hüsamettin Yener, Rıdvan Koçak, Şeref Özcan, Volkan Fındıklı ve Yusuf Yalçın Arslan ile sözleşme yenilenmeyecek. Kiralık oynayan Erdem Gökçe, Kerim Alıcı, Metehan Mimaroğlu ve Selim Ay'ın geri dönmeyeceği Altınordu'da öz kaynaktan yetişen Emircan Gürlük, Rusya ekibi FC Orenburg'a tranfser oldu. Altınordu geçen sezonki kadrodan toplam 19 futbolcu yeni sezonda kırmızı-lacivertli ekipte yer almayacak.