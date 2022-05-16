Altınordu, Burak İnce'ye üzüldü - Haberler

SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek büyük sevinç yaşayan Altınordu, devre arasında Bundesliga'ya gönderdiği Burak İnce'nin Almanya'da küme düşme acısı yaşamasına üzüldü. İzmir temsilcisi, 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arminia Bielefeld'e gönderdiği 18 yaşındaki futbolcunun lige veda etmesiyle buruk sevinç yaşadı. Hafta sonu Bielfeld, evinde RB Leipzig'le 1-1 berabere kalarak lige mendil salladı.

Böylelikle Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa sürdü. Altınordu altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Bielefeld takımında 5 maçta 1 kez ilk 11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kaldı. Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altınordu, önümüzdeki sezon Burak'ın bir alt ligde yıldızını parlatmasını umut ediyor. Sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Altınordu, çarşamba günü hazırlıklara başlayacak.

Öte yandan Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar, geçen hafta içinde hayatını kaybeden Altınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ı da unutmadı. Ali Emre, "Balıkesirspor maçı öncesinde genç kardeşimiz Alaattin Efe Peslan'ın vefatını öğrendiğimizde çok üzüldük. Taraftarımız da tribünlerde onun için pankart astı. Bu maçı kazanarak ligde kaldık ama içimizde buruk bir sevinç var. Alaattin kardeşimiz ayrıldı, o bir melek oldu. Tüm sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.