Altınordu Burak'la kasasını doldurdu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, ara transfer döneminin son gününde ön libero Burak Gültekin'in Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya tranfser olmasıyla önemli bir gelir elde etti. İzmir ekibinin bu transferden 400 bin euro bonservis bedeli aldığı, 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki transferinden ise yüzde 30 pay elde edeceği bildirildi.

Kırmızı-lacivertli kulüpte 2024'te profesyonel olan Burak, kulübüyle 5 Şubat'ta 1 yıllı sözleşme yeniledikten 1 gün sonra Kasımpaşa ile 2030'a kadar anlaşma sağladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta görev yapan genç krampon bu sezon 21 müsabakada oynadı. Yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya birçok futbolcu satan Altınordu'da geçen hafta kadro dışı kaldıktan sonra son anda Süper Lig ekibi Eyüpspor'a giden kaleci Umut'un transferinden gelir elde edilmediği kaydedildi.

OĞULCAN ÜLGÜN'E TEBRİK

Altınordu yönetimi, kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü pazartesi günü oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki hareketi nedeniyle tebrik etti. Kırmızı-lacivertliler, "Oyuncularımıza kazandırmayı hedeflediğimiz 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' anlayışının sahadaki güçlü bir yansıması, Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasında öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncumuz Oğulcan Ülgün tarafından sergilendi. Rakip oyuncunun yerde olduğunu fark eden Oğulcan Ülgün, müsait pozisyonda olmasına rağmen şut çekmeyi tercih etmeyerek hücumu tamamlamadı ve Fair-Play ruhunu ön planda tutan örnek bir davranış ortaya koydu. Bu güzel davranışı sadece bugünün değil, yarının futbolcularına da güçlü bir mesaj verdiğini düşünüyoruz. Değerlerimizi sahada temsil eden bu bilinçli davranışı dolayısıyla Oğulcan Ülgün'ü tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.