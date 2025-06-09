Altınordu, Berke Özer ile A Milli Takım'da Gururlandı

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen eski kalecisi Berke Özer'in ilk kez A Milli Takım forması giymesiyle gururlandı. Altınordu'da profesyonel olup 2017'de İzmir temsilcisinde oynarken A Milli Takım'a davet edilen Berke, o dönem forma şansı bulamamıştı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 7 Haziran'da ABD'yi 2-1 yendiği hazırlık maçında ilk defa ay-yıldızlı formayı terleten 25 yaşındaki file bekçisi kırmızı-lacivertlilerin göğsünü kabarttı.

Altınordu'dan yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de defalarca A Milli Takım forması giyerek aynı gururu İzmir'e yaşattı. Çağlar son olarak ABD ile oynanan müsabakada sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıktı. Kırmızı-lacivertli kulübün Türk futboluna kazandırdığı bir başka oyuncu olan Enis Destan ise 2021'de A Milli Takım'a davet edilmiş ancak süre bulamamıştı. Altınordu'da son 13 yılda 90'ın üzerinde futbolcu alt yaş gruplarında milli oldu.