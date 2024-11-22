Altınordu, 1461 Trabzon'u Konuk Ediyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 13. hafta mücadelesinde yarın 1461 Trabzon'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 13. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Serkan Pınar yönetecek. Bu zorlu mücadele öncesinde İzmir ekibi topladığı 25 puanla 3. sırada yer alırken, 1461 Trabzon ise 13 puanla 11. basamakta bulunuyor. Altınordu, Karadeniz ekibini mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Karşılaşmanın biletleri yarın 12.30'dan itibaren satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise 250 TL olarak belirlendi.

Öte yandan müsabakanın Altınordu'nun resmi Youtube kanalı olan Altınordu TV 'den naklen yayınlanacağı ifade edildi. - İZMİR