Altındağ Belediyesi Ücretsiz Futbol Kursları Açıyor

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, 7 yaş ve üzeri gençlerin başvurabileceği ücretsiz futbol kursları açtı.

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz futbol kursları başlıyor. 7 yaş ve üzeri gençlerin başvurabileceği kurslar ile geleceğin altın kramponlarının yetişmesi hedefleniyor. Karapürçek Mahallesi Semt Stadyumuna yapılacak başvurular için son tarih ise 30 Aralık.

"Altındağlı minikler günlerini sporla iç içe geçiriyor"

Altındağ'da her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesini istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları kaydetti:

"Açtığımız ücretsiz futbol okuluyla Altındağlı minikler günlerini sporla iç içe geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda da kurslar büyük ilgi görmüştü. Yaklaşık 500 çocuğumuz futbol kursuna kayıt yaptırmıştı. Her geçen yıl gösterilen ilgi daha da arttı. Biz de daha fazla çocuğumuzun isteğini karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağlı çocukların her anlamda iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Açtığımız ücretsiz futbol okulu da bunlardan birisi."

Balcı, spor yapmak isteyen, yeteneğine güvenen tüm çocukları ücretsiz futbol kurslarına katılmaya çağırdı. - ANKARA