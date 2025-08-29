Altın Kemer Şampiyonu Mir Zahit Karabağ: Filistin ve Doğu Türkistan için dövüştüm

Altın Kemer Şampiyonu Mir Zahit Karabağ: Filistin ve Doğu Türkistan için dövüştüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın kemer şampiyonu profesyonel sporcu Mir Zahit Karabağ, "Haftanın Konuğu" programına konuştu. Uzun zaman sonra dövüştüğünü söyleyen Mir Zahit, Biz sürekli dövüşüyoruz ama bu maçımda önemli olan konu Filistin ve Doğu Türkistan için mücadele etmemdi. Dünyada nerde bir mazlum zulüm görüyorsa herkes buna kendi nazarında bir şey yapmalı. Elimizden bu geldi.'' dedi.

Altın kemer şampiyonu profesyonel sporcu Mir Zahit Karabağ ve antrenörü Mikail Kır, D-Smart'ta yayınlanan "Haftanın Konuğu" programında Cengizhan Muhçu'nun sorularını yanıtladı.

'FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN DÖVÜŞTÜM'

Karabağ, son mücadelesine dair, 'Uzun zaman sonra yeniden dövüşmüştüm ve bir başarı elde etmek benim için önemliydi. Biz sürekli dövüşüyoruz ama bu maçımda önemli olan konu Filistin ve Doğu Türkistan için mücadele etmemdi. Dünyada nerde bir mazlum zulüm görüyorsa herkes buna kendi nazarında bir şey yapmalı. Elimizden bu geldi. Bizim de en azından naçizane safımızı belli ettiğimiz bir maçtı. Bunun için bu maç benim için büyük önem taşıyor. Umarım bir nebze de mesaj verebilmişizdir' ifadelerini kullandı.

Altın Kemer Şampiyonu Mir Zahit Karabağ: Filistin ve Doğu Türkistan için dövüştüm

'ÇALIŞMA SÜRECİ EV ÖDEVİ GİBİ'

Antrenör Mikail Kır ise, 'Biz zaten her zaman yarın maç varmış gibi aktif hazırlanıyoruz. Altın kemer maçı için çalışmalarımızı arttırdık. Mir'in kendisi sağlam. Son maçta ona sol yumruk ile geriden başlamasını söyledim. Maç sonunda sol yumruk ile rakibini nakavt etti. Çalışma sürecini ev ödevi gibi düşünün. Okulda öğretmen ödev verdi, çok akıllı olduğunu düşünüp çalışma ihtiyacı duymayabilirsin. Bu öyle bir şey değil. Bizim işimizde yataktan kalkıp şınav çeksen kardır' diye konuştu.

'GİDİP DÖVÜŞECEĞİZ'

Mir Zahit Karabağ maça da aynı disiplinle hazırlandıklarını belirterek, 'Almanya'daki maçımıza da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Antrenörüm bana yapmam gerekenleri söylüyor. Ben de yapıp yanına gidiyorum. Mevzu aslında tamamen antrenörümde. Maçta da kendisinin dediğini yapıyorum ve sonuç güzel oluyor. Almanya'daki maç da bizim için önemli. Ben inanıyorum. Onlar teknik-taktik olarak ve hazırlanma konusunda iyiler. Disiplinleri var. Avrupa bu konuda çok önde ama bizim de yüreğimiz var. İnşallah gidip dövüşeceğiz' dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can'dan İngilizce paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.